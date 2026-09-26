ROMA, 26 SET - "Nessun franco tiratore, la legge elettorale verrà approvata, ma non è la priorità, la priorità per quanto ci riguarda è l'economia". Così il vicepremier di FI Antonio Tajani risponde a margine del congresso regionale del partito a chi gli chiede se può garantire che tra gli azzurri non ci saranno franchi tiratori sulla legge elettorale alla Camera.
Tajani, la legge elettorale sarà approvata, nessun franco tiratore
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