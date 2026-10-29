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Tajani, il prossimo pacchetto di aiuti all'Ucraina è quasi pronto

ROMA, 29 OTT - "Lo sta elaborando il ministero della Difesa, poi lo firmeremo il ministro Crosetto, io e il ministro Giorgetti, dopo aver informato ovviamente il Parlamento attraverso il Copasir. E' quasi pronto, insomma". Così il ministro degli Esteri e vicepremier, Antonio Tajani, rispondendo a una domanda sui tempi del prossimo pacchetto di aiuti all'Ucraina, a margine di un convegno al Senato.

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