ROMA, 29 OTT - "Lo sta elaborando il ministero della Difesa, poi lo firmeremo il ministro Crosetto, io e il ministro Giorgetti, dopo aver informato ovviamente il Parlamento attraverso il Copasir. E' quasi pronto, insomma". Così il ministro degli Esteri e vicepremier, Antonio Tajani, rispondendo a una domanda sui tempi del prossimo pacchetto di aiuti all'Ucraina, a margine di un convegno al Senato.
Tajani, il prossimo pacchetto di aiuti all'Ucraina è quasi pronto
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