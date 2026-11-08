ROMA, 08 NOV - "C'è una strategia in atto e noi dobbiamo reagire dal punto di vista tecnologico, lo chiediamo anche a livello g7 con forte determinazione. Serve un segnale forte, è necessaria un'unità di intenti di tutti i paesi democratici. La guerra ibrida colpisce il sistema democratico". Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani visitando la sala cyber della Farnesina dopo le minacce di hacker filorussi di Noname.
Tajani, guerra ibrida colpisce sistema democratico, serve segnale forte G7
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