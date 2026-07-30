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Tajani, 'favorevole alla chiusura di Schengen con la Spagna'

ROMA, 30 LUG - "Sono favorevole alla chiusura dello spazio Schengen con la Spagna e ho piena fiducia nell'operato del ministro Piantedosi. L'immigrazione irregolare e incontrollata rappresenta un pericolo per la sicurezza nazionale. Le immagini che arrivano da Ceuta dimostrano come la scelta del governo di Madrid di dare la cittadinanza spagnola, quindi europea, ad oltre 500mila immigrati irregolari sia profondamente sbagliata e incentivi il traffico di essere umani". Lo scrive su X il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani.

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