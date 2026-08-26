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Tajani, due italiani coinvolti dalla frana in Nepal in buone condizioni

RIMINI, 26 AGO - "I due italiani che risultano coinvolti sono in buone condizioni, vengono assistiti dalla nostra diplomazia e li aiuteremo a rientrare quando riterranno opportuno, non abbiamo notizie di altri italiani coinvolti". Così il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani in un punto stampa al meeting di Rimini a proposito della frana tra Nepal e Tibet.

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