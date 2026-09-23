NEW YORK, 23 SET - Il discorso dell'Iran all'Assemblea Generale dell'Onu "è stato molto duro". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a New York. "Noi lavoriamo per una soluzione diplomatica, l'Iran deve usare toni diversi, deve rinunciare al percorso della costruzione dell'atomica", ha aggiunto il titolare della Farnesina ribadendo c'è bisogno sempre di usare toni meno duri anche qui, per difendere le proprie posizioni".
Tajani, 'discorso dell'Iran all'Onu molto duro, deve cambiare i toni'
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