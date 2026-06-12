ROMA, 12 GIU - "Da oggi entra in vigore in Italia il Patto sull'immigrazione e l'asilo, le nuove norme europee per rendere più severa la possibilità di entrare nel nostro Paese da parte dei migranti irregolari". Lo afferma il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani in un video postato sul suo profilo X accompagnato da un post in cui sottolinea come "finalmente l'Europa assume una linea più determinata nel contrasto all'immigrazione illegale". "Sarà più facile rimpatriare ed esercitare controlli, sarà più difficile ottenere autorizzazioni, e sarà, da parte dell'amministrazione della polizia, possibile fermare persone per 72 ore per verificare se effettivamente rispettano le regole e hanno determinati diritti, con le tutele che ci sono naturalmente per i minori", ha aggiunto Tajani nel video. "Questa è una scelta importante che dà ragione, da parte dell'Europa, alle richieste italiane, perché noi siamo favorevoli a migranti regolari che vengono nel nostro Paese rispettando le regole, ma dobbiamo assolutamente impedire che ci siano migranti irregolari che vengono nel nostro Paese anche per delinquere", ha concluso.
Tajani, 'da oggi in vigore il Patto Ue sull'asilo, norme più severe su irregolari'
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