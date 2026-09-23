NEW YORK, 23 SET - L'Italia ha annunciato un ulteriore finanziamento alla cooperazione internazionale per sostenere i programmi per i villaggi cristiani nel sud del Libano. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani dopo il suo incontro con l'omologo libanese, Youssef Raggi, a margine dell'Assemblea dell'Onu. "Sosteniamo progetti perché questi villaggi possono continuare ad essere abitati e non abbandonati, questo è un altro degli impegni, ce ne abbiamo finanziati altri progetti", ha spiegato Tajani.
Tajani, 'da Italia un nuovo finanziamento per i villaggi cristiani nel sud del Libano'
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