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Tajani, 'contrari ad emendamento su intercettazioni, credo sia anche inammissibile'

ROMA, 28 LUG - "All'emendamento sulle intercettazioni noi siamo contrari, ma credo sia anche inammissibile, perché il centrodestra ha approvato un testo pochi mesi fa, sarebbe una contraddizione e noi non lo possiamo votare". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine dell'evento di lancio della Presidenza italiana della Strategia europea per la Regione Adriatico-Ionica - Eusair nella sede di Unioncamere a Roma.

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