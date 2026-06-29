STOCCOLMA, 29 GIU - La Polonia ha firmato un accordo per acquistare tre sottomarini A-26 dalla Saab svedese. "Si tratta di un affare gigantesco pari a circa 50 miliardi di corone svedesi (circa 4 miliardi e mezzi di euro)" ha sottolineato il Primo ministro svedese, Ulf Kristersson. L'accordo è stato annunciato insieme al Primo Ministro polacco Donald Tusk a lato dell'incontro bilaterale tra Svezia e Polonia, svoltasi a Gdynia, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa svedese, TT. "Grazie alle nostre risorse comuni il Baltico non ha mai avuto una difesa così" ha aggiunto Kristersson. Come parte dell'accordo, la Saab investirà 100 milioni di euro nel creare attività per le riparazioni e la manutenzione dei sottomarini in Polonia, in collaborazione con l'industria locale. Il tutto creerà migliaia di nuovi posti di lavoro sia in Svezia che in Polonia. La costruzione dei sottomarini avverrà nel sito Saab a Karlskrona e Landskrona, nel sud della Svezia. Il primo sottomarino dovrebbe essere pronto a essere consegnato nel 2031. "È nel nostro interesse che la Polonia potenzi la propria flotta sottomarina e utilizzi sottomarini di fabbricazione svedese, in modo da poter condividere non solo i costi di sviluppo, ma anche le stesse tattiche e la stessa dottrina" ha affermato il ministro della difesa svedese, Pål Jonsson, anche lui presente all'incontro. Le delegazioni di Varsavia e Stoccolma si sono incontrate nella città portuale di Gdynia, sulla costa nord-est della Polonia poco lontano da Danzica. La città ebbe un ruolo strategicamente importante per la Polonia prima della seconda guerra mondiale, essendo l'unico porto che diede accesso al Baltico per la Polonia in quel tempo.
Svezia vende sottomarini Saab alla Polonia 'potenziamo il Baltico'
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