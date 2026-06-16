ROMA, 16 GIU - Due iniziative pubbliche con i cittadini per iniziare a mettere a punto le priorità programmatiche l'8 ed il 15 luglio. Lo annunciano sui sociali - pubblicando una foto di loro insieme - i leader di Pd, M5s, Avs: Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli: "Al lavoro. Per cambiare l'Italia. Segnatevi queste date: 8 e 15 luglio. Ci vediamo presto!".
Summit campo largo, appuntamenti con i cittadini l'8 e 15 luglio
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