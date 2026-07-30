CATANIA, 30 LUG - Nuova fase parossistica sull'Etna con l'ampiezza del tremore vulcanico che è risalito, posizionandosi su valori, alti che ha dato vita a fontane di fuoco nella zona sommitale e all'apertura di una fattura eruttiva a una quota più bassa sotto l'orlo di Piano delle Concazze nella Valle del Leone.
Sull'Etna tremore vulcanico in risalita, frattura eruttiva
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