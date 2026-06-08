Studentessa Erasmus a Milano denuncia violenza sessuale di gruppo

MILANO, 08 GIU - Una studentessa universitaria 20enne spagnola, in Erasmus a Milano, avrebbe subito una violenza sessuale di gruppo nella notte tra il 22 e il 23 maggio scorso al termine di una serata in una discoteca in via Corelli, periferia est del capoluogo lombardo. La Procura di Milano e la Squadra mobile della Polizia stanno indagando per arrivare a identificare gli aggressori, quattro o cinque, che avrebbero abusato della giovane fuori dal locale e in un'auto. La ragazza, dopo le violenze, accompagnata da un'amica è andata in ospedale, dove gli abusi sono stati accertati, e poi in Questura a denunciare.