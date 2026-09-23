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Stretta di mano tra Trump e Xi, al via la visita del leader cinese in Usa

WASHINGTON, 23 SET - Donald Trump riceve il presidente cinese Xi Jinping direttamente sul tarmac della Join Base Andrews, in un mossa rarissima da parte del capo della Casa Bianca nei confronti di un leader straniero. I due si sono stretti la mano alla presenza delle rispettive first lady, Melania Trump e Peng Liyuan, avendo intorno lo schieramento di un composito picchetto d'onore per la cerimonia di benvenuto. Sulla pista sono schierati anche una serie di jet militari Usa.

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