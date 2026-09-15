Strade Maestre, il terzo anno scolastico in cammino inizia dall'Alto Adige

ROMA, 15 SET - Il terzo anno scolastico in cammino di 'Strade Maestre' è iniziato oggi a Dobbiaco, in Val Pusteria, in provincia di Bolzano, dove 9 giovani provenienti da diverse scuole italiane sono partiti per il lungo viaggio che li porterà ad attraversare l'Italia, zaino in spalla, per nove mesi e oltre mille chilometri. Ad accompagnarli ci sono le guide-insegnanti Cristiana Luzi, Alessandro Pintus, Nicolò Quadrelli e Pietro Vertamy, parte di un Equipaggio di circa 25 persone che, alternandosi in presenza e da remoto, gestisce ogni aspetto del progetto. I partecipanti studiano e vivono viaggiando "zaino in spalla" per circa 200 giorni, svolgono lezioni, laboratori e incontri lungo la strada, alternando giornate di cammino a periodi residenziali. Dopo aver salutato ieri le famiglie il gruppo si è incamminato stamattina lungo il Cammino Jacopeo del Tirolo verso Monguelfo, dove pernotterà stasera. Nelle prossime settimane attraverserà il Trentino Alto Adige facendo alcune tappe della Via Romea Germanica, della via Claudia Augusta, del Cammino delle Terre Sospese e del Cammino Retico. A Bolzano martedì 29 settembre alle 17 presso il Teatro Cristallo, si svolgerà il primo incontro pubblico di presentazione gruppo in cammino 2026-27. Nell'occasione sarà presentato il percorso che, dopo il Trentino Alto Adige proseguirà verso Padova, Venezia, Ravenna, Forlì, Bologna, Prato, Firenze Pistoia e Lucca, per concludersi per le vacanze di Natale a Livorno. A gennaio si ripartirà da Siena e passando da Viterbo si arriverà a Roma lungo la via Francigena per poi raggiungere e attraversare a marzo la Sardegna. L'itinerario degli ultimi due mesi di scuola, in definizione, ci concluderà nel sud della Penisola. Realizzato dalla cooperativa sociale CamminaMenti con i main partner Aigae - Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche e CAI - Club Alpino Italiano con il sostegno di Generas Foundation, Strade Maestre sperimenta un originale proposta educativa e didattica basata sulla pratica del lungo cammino di gruppo. Le ragazze e i ragazzi coinvolti, iscritti agli ultimi tre anni di scuole secondarie di secondo grado di indirizzi diversi, camminano accompagnati dalle guide-insegnanti, tornando a casa durante le principali festività e, al termine del viaggio, affrontano un esame per proseguire il proprio percorso scolastico nella scuola di appartenenza o svolgono l'esame di maturità.
Strade Maestre, il terzo anno scolastico in cammino inizia dall'Alto Adige
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