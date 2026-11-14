ROMA, 14 NOV - "Gli alieni sono atterrati. È questo il vero motivo dello stop a terra. Non vogliono scatenare un panico mondiale. Sono ciechi ma sentono benissimo', ha scritto Stephen King ironizzando su X. Il regista e scrittore ha attribuito allo sbarco degli alieni il blocco dei voli negli Stati Uniti. La battuta ha generato milioni di visualizzazioni e le reazioni sui social non si sono fatte attendere: gli utenti si sono divisi tra chi ha alimentato lo scherzo e chi, ancora bloccato in aeroporto, ha polemizzato accusando lo scrittore di esagerare e di "farsi curare".
Stephen King ironizza, 'sono arrivati gli alieni, è questo il motivo del caos voli'
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