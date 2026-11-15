ROMA, 15 NOV - Prende il via domenica a Manila un vertice della regione asiatica, nel corso del quale i leader dei paesi del Sud-est asiatico discuteranno di commercio, sicurezza e crisi energetica; all'incontro prenderà parte anche Donald Trump. L'arrivo del presidente statunitense è previsto per martedì, a conclusione del vertice dell'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (ASEAN); la visita dovrebbe includere un incontro con gli altri membri del "Quad": i leader di India, Giappone e Australia. La riunione di questo gruppo, concepito per controbilanciare l'influenza regionale della Cina, precederà un incontro tripartito - in programma giovedì a Shenzhen, in Cina - tra Donald Trump e i suoi omologhi russo e cinese, Vladimir Putin e Xi Jinping. Il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva è atteso domenica a una sessione plenaria degli undici paesi membri dell'ASEAN, mentre il primo ministro australiano Anthony Albanese firmerà un nuovo accordo di difesa con il paese ospitante, le Filippine. La Cina sarà rappresentata dal primo ministro Li Qiang. Per il vertice sono stati mobilitati a Manila circa 20.000 agenti di polizia; organizzazioni progressiste prevedono per martedì la partecipazione di migliaia di manifestanti a un corteo anti-Trump diretto verso la sede dell'evento. La protesta è rivolta principalmente al programma statunitense "Pax Silica", volto a contrastare il predominio cinese nella fornitura di semiconduttori e terre rare; il progetto cardine di tale iniziativa - un polo produttivo di 1.620 ettari a nord di Manila - rischia di costringere al trasferimento diverse famiglie indigene.
Stati riuniti a Manila per un vertice della regione asiatica, martedì arriva Trump
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