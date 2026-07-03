CARACAS, 03 LUG - Fabio non ce l'ha fatta. Lo hanno fatto sapere all'agenzia Efe i soccorritori di varie nazionalità che da giorni stanno scavando l'edificio crollato sotto il quale si trovava intrappolato questo bambino di 9 anni per il terremoto in Venezuela. "Non sono stati rilevati segnali", hanno dichiarato dopo aver utilizzato sonar e georadar, senza ottenere alcun risultato.
Squadre di soccorsi, 'Fabio non dà più segni di vita'
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