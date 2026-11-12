WASHINGTON, 12 NOV - Dopo oltre un'ora di negoziati la polizia ha fatto irruzione nell'appartamento in cui si era barricato l'uomo che ha aperto il fuoco in una palestra a Washington e lo hanno preso. Lo riferisce la Cnn. Gli agenti hanno udito un colpo di arma da fuoco, sono entrati e hanno trovato il killer che si era sparato un colpo.
Sparatoria a Washington, il killer è stato catturato
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