TORINO, 20 SET - La cascina dove un uomo stanotte ha ucciso un ladro nel buio, sparando a un piccolo gruppo di persone in fuga, si trova sulle colline dell'Albese, in provincia di Cuneo. Baldissero d'Alba, piccolo centro che supera di poco i mille abitanti, si trova nel Roero, tra verde e piccole alture. Una chiesa, un bar e le poche case, sono sparse tra qualche frazione e l'antico centro storico, accanto alla provinciale che attraversa queste campagne. L'uomo che ha sparato abita in una delle case non distanti dal centro ed è accorso non appena sentito il frastuono dal vicino cascinale in ristrutturazione. Si tratta di una classica struttura con piano terra e primo piano, tetti ancora in parte in lose, le sottili lastre in pietra naturale, e per il resto in coppi rossi, da cui spuntano vecchi comignoli. È circondato da ponteggi e gru e in gran parte con infissi ormai mancanti e cassoni di macerie dei lavori in corso. Sul luogo, con un'area sotto sequestro, stamani si è recato anche il sindaco, Michele Lusso.
Spara e uccide ladro, è accorso sentendo del frastuono
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