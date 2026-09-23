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Spara e uccide ladro, conferito l'incarico per l'autopsia

TORINO, 23 SET - È stato formalmente conferito questa mattina, nei locali dell'Obitorio civico di Torino, l'incarico agli specialisti per procedere alle analisi medico legali su Gjovalin Lazri, il 36enne morto domenica scorsa a Baldissero d'Alba mentre con alcuni compagni, secondo quanto ricostruito, tentava un furto in un cascinale. A gestire il procedimento è la procura di Asti. Negli uffici erano presenti due familiari della vittima insieme al loro avvocato, Roberta Sisimbro, che non ha nominato consulenti tecnici tornando a ribadire di avere la "massima fiducia" nel lavoro dei pubblici ministeri. Il corpo di Lazri è stato portato all'obitorio in una bara di legno chiaro. Le operazioni cominceranno nelle prossime ore. (ANSA)

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