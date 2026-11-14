WASHINGTON, 14 NOV - SpaceX di Elon Musk ha portato a termine con successo, per la prima volta nella storia, il recupero dello stadio superiore di un razzo orbitale convenzionale: la navetta Starship è rientrata in sicurezza sulla rampa di lancio dopo aver trascorso una giornata in orbita. Lo riferisce la Cnn, secondo cui il veicolo spaziale è riemerso da un cielo nuvoloso al termine di una discesa che ha attraversato il continente, inserendosi con precisione tra i bracci meccanici, soprannominati 'bacchette' (chopstick arms), situati sopra la rampa di lancio n.2. Si tratta di uno dei più grandi traguardi ingegneristici della storia aerospaziale.
SpaceX recupera per la prima volta nella storia un veicolo spaziale
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