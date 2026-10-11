BRUXELLES, 11 OTT - Donald Trump non riesce ad arrestare il calo della sua popolarità a poche settimane dalle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti. Secondo un sondaggio del Financial Times realizzato con Focaldata, il gradimento complessivo del presidente resta fermo al 34%, mentre appena un quarto degli elettori approva la sua gestione dell'economia e dell'occupazione e circa un quinto soltanto quella dell'inflazione. Oltre due terzi degli intervistati ritengono che l'economia americana stia andando nella direzione sbagliata. Il 45% degli elettori sostiene inoltre che Trump stia rendendo più difficile la vittoria dei candidati repubblicani alle elezioni di novembre. I democratici godono di un vantaggio di oltre cinque punti percentuali nelle intenzioni di voto. Secondo il Cook Political Report, il partito potrebbe conquistare tra i 9 e i 19 seggi aggiuntivi alla Camera dei rappresentanti. La popolarità di Trump è in calo anche tra i suoi sostenitori: meno del 70% di quanti lo hanno votato nel 2024 approva oggi il suo operato, contro l'80% di maggio. Tuttavia, l'80% intende ancora votare per il candidato repubblicano nel proprio collegio. Il sondaggio registra anche una crescente insoddisfazione per la gestione del conflitto con l'Iran, approvata da meno di un quarto degli elettori, con un calo di oltre sette punti percentuali da maggio. Quasi due terzi degli intervistati vorrebbero che Washington raggiungesse un accordo il prima possibile, anziché proseguire la guerra per ottenere condizioni più favorevoli. L'indagine è stata condotta online tra il 2 e il 4 ottobre su 2.275 elettori registrati, con un margine di errore di 2,5 punti percentuali.
Sondaggio Ft, 'Trump ancora giù e al 34% nei consensi, pesa l'economia'
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