TEL AVIV, 23 OTT - "In seguito all'attentato, ho disposto la demolizione immediata di un'ampia serie di edifici arabi abusivi situati nelle immediate vicinanze del luogo dell'attentato in Cisgiordania. L'ordine sarà eseguito entro la prossima ora e le operazioni proseguiranno nel corso delle ore pomeridiane". Lo scrive su X il ministro di ultradestra Bezalel Smotrich.
Smotrich, 'stiamo per demolire edifici abusivi di arabi vicini a luogo attacco'
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