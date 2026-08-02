VENAUS, 02 AGO - Tra clacson, slogan e bandiere, fuori dal 'non campeggio' di Venaus è stata formata una carovana di auto e furgoni dei militanti No Tav. Si tratta di una cinquantina di persone che hanno lasciato il presidio - dove sono arrivate giovedì - in modo organizzato, tutte in contemporanea, salendo rapidamente a bordo dei veicoli e, in alcuni casi, inveendo contro i giornalisti.
Slogan e clacson, i No Tav lasciano il presidio di Venaus
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