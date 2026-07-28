TOKYO, 28 LUG - Dopo la scossa di terremoto, la polizia ha riferito di aver ricevuto segnalazioni di una "esplosione" avvenuta all'interno di un centro commerciale Aeon Mall a Kumamoto. "Molte persone" sono rimaste intrappolate, riporta l'emittente Nhk. La prefettura di Kumamoto era già stata devastata da un doppio sisma di magnitudo 6.5 e 7.3 dieci anni fa, con 270 vittime. Le operazioni di soccorso sono in corso mentre la popolazione resta in allerta per eventuali scosse di assestamento.
Sisma in Giappone, esplosione in un centro commerciale, persone intrappolate
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