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Sindaco Taormina 'villa circondata da rogo, salviamo signora e i suoi cani'

TAORMINA, 01 SET - "Le fiamme hanno circondato una villa nel rione Tirone e stiamo intervenendo con la polizia locale per mettere in salvo una signora, che non vuole lasciare l'immobile, e i suoi cani". Lo afferma, in un video postato sulla propria pagina Facebook, il sindaco di Taormina e deputato regionale di Sud chiama Nord, Cateno De Luca.

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