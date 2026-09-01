TAORMINA, 01 SET - "Le fiamme hanno circondato una villa nel rione Tirone e stiamo intervenendo con la polizia locale per mettere in salvo una signora, che non vuole lasciare l'immobile, e i suoi cani". Lo afferma, in un video postato sulla propria pagina Facebook, il sindaco di Taormina e deputato regionale di Sud chiama Nord, Cateno De Luca.
Sindaco Taormina 'villa circondata da rogo, salviamo signora e i suoi cani'
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