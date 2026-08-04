ROMA, 05 AGO - Il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko ha reso noto che in queste ore è in funzione il sistema di difesa aerea della capitale, dopo che le forze russe hanno attaccato la città con missili balistici. "Le forze di difesa aerea sono operative nella capitale e nella regione circostante. Altri missili sono diretti verso la città", ha scritto. Lo riporta l'Ukrainska Pravda.
Sindaco di Kiev, 'operativa la difesa aerea nella capitale'
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