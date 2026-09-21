ANCONA, 21 SET - La Lampada della Pace di Assisi fa tappa ad Ancona che si pone tra le città in questa "mappatura che parla di armonia, di pace, e soprattutto che supera certi steccati, a cominciare dalle scuole. Perché le scuole hanno bisogno ovviamente di integrazione vera, autentica, e non di numeri". Le parole del sindaco di Ancona Daniele Silvetti, vice presidente vicario dell'Anci, durante l'iniziativa "Francesco e il mare dell'incontro" che ha celebrato la tappa anconetana del Giro d'Italia per la Pace con il passaggio della Lampada alla presenza di autorità locali ma anche di circa 500 studenti di cinque tra scuole primarie e secondarie di secondo grado. "Ancona è una di queste tappe, - ha ribadito il sindaco durante la cerimonia tenuta sulla banchina del porto di Ancona intitolata a San Francesco d'Assisi - ci tenevamo particolarmente a questo giro che mette la città fra quelle che dialogano, vogliono la pace e hanno il preciso dovere di trasmettere alle nuove generazioni i messaggi che arrivano da un gesto simbolico ma nemmeno troppo. Ancona si riconosce perfettamente nel messaggio, soprattutto superando il linguaggio e le grandi tensioni che anche la politica in qualche modo alimenta". La cerimonia è proseguita con una marcia simbolica, di autorità e studenti, verso il Teatro delle Muse, in Piazza della Repubblica, dove si è svolto un flash mob che ha coinvolto i ragazzi con coreografie e musica "per la pace e la fraternità". Agli istituti scolastici sono state consegnate Vele per la Pace realizzate con legno residuale recuperato da imbarcazioni.
Sindaco di Ancona, 'scuole hanno bisogno di integrazione e non di numeri'
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