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Si riaccende l'incendio che ha divorato 300 ettari in Ogliastra

ARZANA, 01 SET - Si riaccende l'incendio che ha devastato boschi e campagne in Ogliastra, divorando circa 300 ettari di territorio tra Arzana e d Elini. Le fiamme sono ricomparse, dopo due giorni, sul perimetro della superficie boscata percorsa dal fuoco tra il 28 e il 29 agosto. Il Corpo Forestale sta intervenendo con il supporto di un elicottero leggero proveniente dalla base operativa di San Cosimo in località Cantoniera Sicaderba. E questa mattina poco dopo le 6, nella stessa area, i vigili del fuoco di Lanusei sono stati chiamati per spegnere le fiamme su sterpaglie ai margini dell'incendio devastante dei giorni scorsi.

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