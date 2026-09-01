ARZANA, 01 SET - Si riaccende l'incendio che ha devastato boschi e campagne in Ogliastra, divorando circa 300 ettari di territorio tra Arzana e d Elini. Le fiamme sono ricomparse, dopo due giorni, sul perimetro della superficie boscata percorsa dal fuoco tra il 28 e il 29 agosto. Il Corpo Forestale sta intervenendo con il supporto di un elicottero leggero proveniente dalla base operativa di San Cosimo in località Cantoniera Sicaderba. E questa mattina poco dopo le 6, nella stessa area, i vigili del fuoco di Lanusei sono stati chiamati per spegnere le fiamme su sterpaglie ai margini dell'incendio devastante dei giorni scorsi.
Si riaccende l'incendio che ha divorato 300 ettari in Ogliastra
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiARZANA
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...