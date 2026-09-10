ROMA, 10 SET - Si è uccisa a 35 anni Denise, la figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo. La notizia, anticipata da 'Avvenire', è stata confermata all'ANSA da più fonti. La mamma aveva la stessa età quando fu assassinata per mano della 'ndrangheta. Lea Garofalo è stata uno dei simboli della ribellione alle mafie. Secondo quanto si è appreso, il dramma si sarebbe consumato domenica e la donna sarebbe morta alcuni giorni dopo in ospedale.
Si è uccisa Denise, la figlia di Lea Garofalo testimone di giustizia
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