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Si dimette il presidente del Paraguay per lo scandalo Ueno Bank

ASUNCION, 05 NOV - Il presidente del Paraguay Santiago Peña ha annunciato in un messaggio su X le sue dimissioni nel quadro dello scandalo per la bancarotta del Ueno Bank. "Ho preso la decisione di presentare le dimissioni con l'obiettivo di preservare le istituzioni e la pace sociale", ha affermato il presidente. Peña era a un passo dall'impeachment ed era rimasto politicamente isolato, con il suo stesso partito che aveva aderito alla mozione di destituzione presentata dall'opposizione.

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