ASUNCION, 05 NOV - Il presidente del Paraguay Santiago Peña ha annunciato in un messaggio su X le sue dimissioni nel quadro dello scandalo per la bancarotta del Ueno Bank. "Ho preso la decisione di presentare le dimissioni con l'obiettivo di preservare le istituzioni e la pace sociale", ha affermato il presidente. Peña era a un passo dall'impeachment ed era rimasto politicamente isolato, con il suo stesso partito che aveva aderito alla mozione di destituzione presentata dall'opposizione.
Si dimette il presidente del Paraguay per lo scandalo Ueno Bank
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