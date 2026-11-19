CITTÀ DEL MESSICO, 18 NOV - La presidente del Messico, Claudia Sheinbaum, è diventata virale sul social network cinese Weibo per aver raggiunto Shenzhen, sede del vertice Apec, a bordo di un volo commerciale. L'hashtag "La presidente messicana Sheinbaum arriva a Shenzhen" ha superato oggi 10,2 milioni di visualizzazioni. La scelta rientra nella politica di austerità avviata dal predecessore Andrés Manuel López Obrador, che nel 2023 vendette l'aereo presidenziale. Diversi utenti hanno riferito di aver incrociato Sheinbaum nella classe economica di un volo China Southern Airlines, elogiando la decisione di "spendere il denaro dei contribuenti con austerità e assicurarsi che venga usato dove serve, invece di sprecarlo in aerei privati". Prima della partenza la presidente aveva osservato che il tragitto sarebbe durato "praticamente due giorni di volo". Molti post mostrano inoltre il suo arrivo in autobus fino al tappeto rosso sulla pista dell'aeroporto, un'immagine insolita rispetto all'accoglienza accanto agli aerei di Stato. Sheinbaum è giunta in Cina con una delegazione di ministri per gestire i rapporti con Pechino e Washington. Nell'incontro con il presidente Xi Jinping sono stati affrontati i temi della cooperazione tecnologica ed energetica nell'ambito di una "nuova era" bilaterale, mentre a margine della trasferta si è tenuto anche un breve colloquio con Donald Trump.
Sheinbaum virale in Cina dopo l'arrivo al vertice Apec su un volo commerciale
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