LISBONA, 01 NOV - Nelle prime ore di oggi, la polizia antisommossa portoghese ha nuovamente sgomberato decine di tende allestite dai manifestanti, che denunciano la crisi abitativa del Paese, a Lisbona e Porto, usando i manganelli per disperdere i dimostranti ed effettuando 13 arresti. Decine di agenti, alcuni accompagnati da cani poliziotto, sono intervenuti nell'accampamento di Piazza Rossio a Lisbona e in un altro più piccolo in Piazza Dom João I a Porto (nord-ovest) intorno alle 4:30. I manifestanti hanno scandito slogan come 'Questo puzza di dittatura' e 'Siamo pacifici' mentre la polizia avanzava. In un comunicato, le forze dell'ordine affermano che sei persone sono state arrestate a Lisbona e sette a Porto per essersi rifiutate di sgomberare. I manifestanti hanno lanciato bottiglie, vernice e petardi contro gli agenti, ferendone 13, otto dei quali sono stati trasportati in ospedale. A Porto, tre agenti di polizia in borghese che monitoravano i movimenti dei manifestanti sono stati attaccati da un gruppo di loro. La polizia ha dichiarato che un numero imprecisato di manifestanti è rimasto ferito durante l'operazione di sgombero, condotta "con rigore, equilibrio e rispetto per i diritti dei cittadini". Da parte sua, il gruppo di attivisti 'Acampada Lisboa' (Campo di Lisbona) ha affermato che oltre 30 persone sono rimaste ferite, di cui 10 ricoverate in ospedale, e ha indetto un'altra protesta a Lisbona per oggi pomeriggio. "Non ci faremo mettere a tacere", ha dichiarato il gruppo in un comunicato pubblicato sui social, accompagnato da foto di manifestanti con lividi o sanguinanti a causa di ferite che hanno attribuito alla "violenza della polizia".
Sgomberate con la forza decine di manifestanti in Portogallo, 13 arresti
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