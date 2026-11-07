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Sfonda la porta e tenta di strangolare la moglie davanti ai figli

REGGIO EMILIA, 07 NOV - Minacce di morte e aggressioni, fino ad un tentativo di strangolare la moglie davanti ai figli. E' l'escalation di violenza ricostruita dai carabinieri della stazione reggiana di Quattro Castella, che ha portato ad eseguire una misura cautelare nei confronti di un 51enne dell'allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento alla vittima, e braccialetto elettronico.

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