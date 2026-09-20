(ANSA-AFP) - SEUL, 20 SET - La Corea del Nord ha lanciato un proiettile non identificato al largo della sua costa orientale; lo hanno reso noto le forze armate sudcoreane. "La Corea del Nord ha lanciato un proiettile non identificato nel Mare dell'Est", ha dichiarato lo Stato Maggiore congiunto di Seul in un breve comunicato, riferendosi allo specchio d'acqua noto anche come Mar del Giappone. (ANSA-AFP).
Seul, 'la Corea del Nord ha lanciato un proiettile verso il mar del Giappone'
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...