WASHINGTON, 22 GIU - Il Senato americano ha approvato a larghissima maggioranza un disegno di legge bipartisan volto a ridurre i costi delle case negli Stati Uniti. Lo riporta The Hill. Il provvedimento, approvato con 85 voti favorevoli e 5 contrari sarà votato dalla Camera questa settimana e giungere poi sul tavolo di Donald Trump per la firma. La misura è stata promossa dal senatore repubblicano Tim Scott e dalla democratica Elizabeth Warren. "Il voto di oggi dimostra che è possibile trovare un terreno comune bipartisan su una legge che aiuti concretamente il popolo americano", ha dichiarato la senatrice dem prima del voto. Il disegno di legge, chiamatao '21st Century ROAD to Housing Act', prevede oltre 45 disposizioni: dall'esenzione per i progetti di edilizia residenziale dagli obblighi di valutazione dell'impatto ambientale alla ristrutturazione di abitazioni datate, agli incentivi per le comunità a costruire un maggior numero di alloggi.
Senato Usa approva legge bipartisan per abbassare i costi delle case
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