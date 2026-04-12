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Seggi aperti in Perù per le elezioni presidenziali e legislative

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LIMA, 12 APR - Seggi aperti in Perù per le elezioni presidenziali e legislative, con oltre 27 milioni di elettori che dovranno scegliere chi, tra i 35 candidati in lizza (il numero più alto mai visto in America Latina), diventerà il nono leader del Paese in un decennio. Osservatori dell'Unione europea e dell'Organizzazione degli Stati americani (Osa) si sono riuniti presso la Commissione elettorale nazionale per monitorare una giornata storica nel Paese andino, che - per la prima volta in 30 anni - segna il ritorno al sistema bicamerale. Oltre a scegliere il prossimo presidente e i vicepresidenti, i cittadini voteranno anche per 60 senatori, 130 deputati e i cinque rappresentanti al Parlamento andino, in un appuntamento elettorale caratterizzato da frammentazione, screditamento dei partiti politici e incertezza sull'esito finale.

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