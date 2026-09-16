ROMA, 16 SET - Sda Bocconi, School of Management si conferma la migliore business school italiana ed è prima al mondo per ritorno sull'investimento: è quanto emerge dalla classifica di QS Quacquarelli Symonds, che pubblica oggi i ranking annuali che individuano le migliori destinazioni al mondo per chi si forma alla guida delle imprese. Il QS Global Mba and Business Master's Rankings 2027 copre 65 Paesi e territori e analizza gli oltre 420 migliori Master in Business Administration(Mba) globali insieme a una serie di Business Master's Rankings specialistici ad alta domanda: Master in Management, Finance, Marketing, Business Analytics e Supply Chain Management. Gli Stati Uniti dominano la parte alta della classifica Mba, occupando i primi quattro posti. Per la prima volta Mit è il migliore al mondo. In questo contesto, Sda Bocconi è l'unica business school italiana nella top 20 mondiale e una delle poche europee. In Italia spiccano: Sda Bocconi (Milano) che come dicevamo si conferma la migliore business school italiana, 20ª al mondo e 9ª in Europa. È prima al mondo, a pari merito, per 'Return on Investment' (punteggio 100). Segue poi Polimi Graduate School of Management (Milano) che sale di sei posizioni al 59mo posto mondiale e 25mo in Europa, migliorando di dieci posti in Employability (64°) e di tredici in Diversity. Top è anche la Luiss Business School (Roma) che guadagna cinque posizioni al 90mo posto mondiale, con un balzo di 54 posti in Thought Leadership. Ottima la posizione anche per Rome Business School (Roma) che sale nella fascia 201-250 ed è prima al mondo, a pari merito, per Diversity (punteggio 99,4), con un progresso di 93 posizioni in Return on Investment. Infine tra le top c'è la Bologna University Business School, è tra le scuole italiane più in crescita, con avanzamenti marcati in Employability (+49), Diversity (+68) e Return on Investment (+23).
Sda Bocconi è la migliore business school italiana e tra le top al mondo
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