Scossa di assestamento di magnitudo 6.1 nelle Filippine

(ANSA-AFP) - ROMA, 08 GIU - Una scossa di assestamento di magnitudo 6.1 è stata avvertita nelle Filippine meridionali, secondo quanto riportato dall'US Geological Survey, dopo una potente scossa iniziale di magnitudo 7.8 che ha causato almeno un morto nell'arcipelago e ha fatto scattare un allarme tsunami nel Pacifico. La scossa di assestamento si è verificata in mare a una profondità di 67 chilometri, a circa otto chilometri dalla costa della provincia di Sarangani, sull'isola di Mindanao, ha precisato l'USGS. (ANSA-AFP).