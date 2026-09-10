LIMA, 10 SET - In Perù, una squadra di archeologi ha scoperto una piattaforma funeraria risalente a circa 600 anni fa presso il sito di Chan Chan, nella regione di La Libertad. Il ritrovamento, definito "eccezionale" dal ministero della Cultura, comprende i resti di almeno 38 individui e vari oggetti appartenenti a esponenti di alto rango della società Chimú. Le scoperte sono avvenute all'interno del complesso recintato di Utzh An - un tempo noto come Palazzo Gran Chimú - considerato il più grande di Chan Chan. I ricercatori hanno stabilito che i resti scheletrici appartenevano a persone legate a importanti gruppi della nobiltà Chimú. Attorno a loro sono stati rinvenuti raffinati ornamenti e oggetti cerimoniali, tra cui tracce di cinabro, un pigmento considerato sacro. Nelle due camere laterali delle tombe sono inoltre state scoperte armi e vari emblemi in metallo, accanto ai resti degli individui. Chan Chan era la capitale del regno Chimú, una civiltà pre-incaica fiorita sulla costa settentrionale del Perù tra il 900 e il 1470 d.C. Il suo territorio si estendeva per circa 1.000 chilometri lungo la costa del Pacifico, dal confine tra Perù ed Ecuador fino a Lima.
Scoperta eccezionale in Perù, trovata una tomba pre-incaica di oltre 600 anni
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