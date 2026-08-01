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Scontro tra tre auto in provincia di Cremona, morta una donna, 6 feriti

CREMONA, 1 AGO - Nello scontro fra tre auto, poco prima della mezzanotte di venerdì a Casalbuttano, in provincia di Cremona, è morta una 56enne cremonese. Cause e dinamica dello schianto sono ancora al vaglio dei carabinieri. Secondo i primi accertamenti, ad innescare l'incidente potrebbe essere stata l'invasione di corsia di una vettura guidata da un 20enne bresciano. Presumibilmente in fase di sorpasso, lungo la provinciale 86, avrebbe prima urtato una Bmw e poi la Kia su cui viaggiavano la vittima e altre tre donne. Sei i feriti, non gravi.

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