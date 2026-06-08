Scontro in Commissione Covid, il presidente 'resto'

ROMA, 08 GIU - E' scontro, nella Commissione Parlamentare di Inchiesta sulla gestione dell'emergenza Covid, sulle audizioni, a giudizio delle opposizioni "illegittime, se non addirittura illecite", svolte da soggetti estranei al Parlamento "attraverso discutibili deleghe". Il presidente della Commissione, Marco Lisei (FdI), ha respinto le accuse - contenute in una lettera inviata dai capigruppo della minoranza ai presidenti di Camera e Senato, come anticipato da alcuni quotidiani - e la richiesta delle opposizioni di dimissioni perchè "non è stato violato nulla", ha sottolineato. Al termine dell'acceso confronto, i lavori della Commissione sono proseguiti regolarmente.