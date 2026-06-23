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Scontro con Varsavia, Zelensky diserta la conferenza sull'Ucraina in Polonia

ROMA, 23 GIU - L'Ucraina ha annunciato che il presidente Volodymyr Zelensky non parteciperà alla Conferenza sulla ripresa dell'Ucraina, che si terrà in Polonia alla fine di questa settimana, a causa della crescente tensione diplomatica tra i due Paesi alleati e vicini scatenata da una controversia storica sulla Seconda Guerra Mondiale. "Sto guidando la delegazione ucraina e il nostro lavoro complessivo alla Conferenza sulla ripresa dell'Ucraina 2026", ha dichiarato la premier ucraina Yulia Svyrydenko sui social media, confermando di fatto l'assenza di Zelensky all'evento.

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