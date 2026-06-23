ROMA, 23 GIU - L'Ucraina ha annunciato che il presidente Volodymyr Zelensky non parteciperà alla Conferenza sulla ripresa dell'Ucraina, che si terrà in Polonia alla fine di questa settimana, a causa della crescente tensione diplomatica tra i due Paesi alleati e vicini scatenata da una controversia storica sulla Seconda Guerra Mondiale. "Sto guidando la delegazione ucraina e il nostro lavoro complessivo alla Conferenza sulla ripresa dell'Ucraina 2026", ha dichiarato la premier ucraina Yulia Svyrydenko sui social media, confermando di fatto l'assenza di Zelensky all'evento.
Scontro con Varsavia, Zelensky diserta la conferenza sull'Ucraina in Polonia
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiROMA
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...