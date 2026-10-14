TIRANA, 14 OTT - Dilaga la protesta a Tirana, teatro di scontri fra manifestanti e la polizia già dalla giornata di ieri. Grandi panchine di plastica e cassonetti di immondizia, istallati sulla piazza centrale, sono stati dati alle fiamme dopo i lanci di bombe molotov, creando un immenso rogo ed una densa nube di fumo. Le fiamme si sono propagate anche verso gli alberi adiacenti, a poche centinaia di metri dal ministero dell'Educazione. Di fronte, la filiale di una banca, fuori servizio, è stata assaltata: i vetri sono stati mandati in frantumi e dei fumogeni sono stati lanciati al suo interno. La polizia è intervenuta con gli idranti, spostando la folla per fare spazio ai pompieri. La polizia ha scelto oggi un atteggiamento più cauto. Alla pioggia delle mattonelle lanciate da un gruppo di alcune decine di persone, continua a rispondere solo con gli idranti e i lacrimogeni. Almeno 20 le persone fermate e 5 i feriti finiti in ospedale.
Scontri tra manifestanti e polizia a Tirana, incendio nel centro della città
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