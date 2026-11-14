GUSAU, 14 NOV - Scontri tra bande e milizie locali hanno causato più di 50 morti nello Stato di Zamfara, nel nord-ovest della Nigeria; si tratta dell'ultimo episodio di violenza in una regione già tormentata da gravi disordini. Secondo quanto precisato dalle fonti, i miliziani del villaggio di Zoma hanno teso un'imboscata a dei "banditi" (termine usato per indicare le bande criminali) che stavano attraversando l'area giovedì, dopo aver rapito diverse persone in un distretto vicino; ne è scaturito uno scontro a fuoco. "I nostri miliziani hanno ucciso 44 banditi (...) Abbiamo perso anche nove miliziani nei combattimenti", ha dichiarato un capo villaggio, che ha chiesto di rimanere anonimo per motivi di sicurezza personale. Altri due abitanti hanno fornito una testimonianza analoga, confermando lo stesso bilancio delle vittime.
Scontri tra bande e milizie nel nord della Nigeria, oltre 50 morti
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