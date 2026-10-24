PARIGI, 24 OTT - Primi scontri tra forze dell'ordine e manifestanti a Parigi, quando gran parte del corteo è arrivato a destinazione, alla Porte de Vincennes. Gas lacrimogeni e un idrante in azione per tentare di disperdere la folla, mentre i manifestanti, la maggior parte con il volto coperto da una maschera, gridano slogan ostili alla polizia. Fino all'arrivo del corteo, tutto si era svolto nella calma.
Scontri alla fine del corteo di Parigi, polizia con lacrimogeni e idranti
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