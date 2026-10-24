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Scontri alla fine del corteo di Parigi, polizia con lacrimogeni e idranti

PARIGI, 24 OTT - Primi scontri tra forze dell'ordine e manifestanti a Parigi, quando gran parte del corteo è arrivato a destinazione, alla Porte de Vincennes. Gas lacrimogeni e un idrante in azione per tentare di disperdere la folla, mentre i manifestanti, la maggior parte con il volto coperto da una maschera, gridano slogan ostili alla polizia. Fino all'arrivo del corteo, tutto si era svolto nella calma.

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