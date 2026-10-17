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Scontri a Tirana, molotov contro Banca centrale e Corte suprema

TIRANA, 17 OTT - Sale la tensione a Tirana, dove i manifestanti hanno tirato delle bombe molotov, contro una delle due sedi della Banca centrale d'Albania, in pieno centro. L'entrata dell'edificio è andata in fiamme. Colpita da molotov anche la sede della Corte Suprema, i cui uffici al pian terreno sono in fiamme. A circa 300 metri di distanza a fuoco anche la sede di un istituto di credito.

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