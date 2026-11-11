Sciopero generale in Spagna, 21 feriti e un arresto in scontri a Madrid

MADRID, 11 NOV - Almeno 21 manifestanti feriti e un arresto: è il primo bilancio degli incidenti avvenuti nella notte e alle prime ore del mattino a Madrid, durante l'avvio dello sciopero nazionale di 24 ore a partire dalla mezzanotte. Gli scontri si sono verificati e davanti alle rimesse degli autobus dell'Empresa Municipal de Transportes (Emt), nei quartieri di Carabanchel e Fuencarral. Ai mercati generali di Mercamadrid, dove si sono radunate circa mille persone, il sindacato denuncia cariche di polizia e l'utilizzo di spray al peperoncino. Tredici persone sono state soccorse e una persona arrestata, secondo fonti di polizia citate dall'agenzia Efe. A Carabanchel altri otto partecipanti a un picchetto sono rimasti feriti lievemente e medicati all'ospedale 12 de Ocubre. A Fuencarral, altri quattro feriti. Presidi sindacali e blocchi stradali sono stati segnalati anche in Catalogna, Andalusia, Galizia ed Estremadura. In Catalogna, gruppi di scioperanti hanno bloccato una ventina di punti della rete stradale, soprattutto di accesso a Barcellona. Lo sciopero generale di 24 ore è stato indetto dai sindacati degli inquilini e dalle centrali sindacali Comisiones Obreras (CcOo) e Union General de Trabjadores (Ugt) assieme ad altre sigle, per chiedere stipendi più adeguati, il diritto a una casa con affitti accessibili e misure contro il caro-vita. La mobilitazione, la prima dal 2012 e negli otto anni di governo progressista guidato da Pedro Sanchez, arriva a 18 giorni dalle elezioni anticipate del 29 novembre. La protesta, secondo i primi dati provvisori, registra un'alta adesione ma non omogenea: 90% nell'industria automobilistica e nei porti di Valencia e Algesiras, dell'85% nell'industria della carne e dell'82% nella raccolta di rifiuti. Nei servizi sociosanitari, la partecipazione è stimata al 38%, mentre nel settore postale si attesta intorno al 35%. Nel settore dei trasporti sono coperti i servizi minimi all'80% e si registra un'adesione provvisoria del 50%, secondo i sindacati. Il principale polo industriale di Cadice, in Andalusia, è fermo all'80%.
Sciopero generale in Spagna, 21 feriti e un arresto in scontri a Madrid
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