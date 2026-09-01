ROMA, 01 SET - "Ieri hanno deciso di fare una mossa disperata e che renderebbe questa pessima legge ancor più incostituzionale: inserire il ballottaggio. È vergognoso questo atteggiamento proprietario delle istituzioni, per cui Meloni legge i sondaggi del giorno e prova a costruirsi una legge elettorale su misura. Con le altre opposizioni faremo muro, e continueremo a parlare noi dei problemi veri degli italiani, che lei ha completamente dimenticato". Lo sottolinea la segretaria del Pd, Elly Schlein commentando le proposte del centrodestra sulla legge elettorale.
Schlein, ballottaggio vergognoso, faremo muro sulla legge elettorale
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